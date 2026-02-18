ويتكوف: روسيا وأوكرانيا تتوافقان على مواصلة العمل لبلورة اتفاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن روسيا وأوكرانيا توافقتا على مواصلة العمل من أجل بلورة اتفاق ينهي الحرب الدائرة بينهما منذ 4 سنوات.

جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أوضح فيها أن التوافق جرى خلال الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي عقدت بوساطة أمريكية بمدينة جنيف السويسرية.

وقال ويتكوف إن واشنطن اضطلعت بدور الوسيط في الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية بين موسكو وكييف، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أن "تقدمًا ملموسًا تحقق بفضل نجاح ترامب في جمع الطرفين المتحاربين"، وفق تعبيره ودون تفاصيل.

وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضا على إطلاع قيادتيهما على مستجدات المحادثات، ومواصلة الجهود الرامية لبلورة اتفاق.

وانطلقت الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثاء واستمرت أكثر من 4 ساعات، وترأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس، فيما مثل أوكرانيا وزير الدفاع رستم عمروف، وشارك عن الجانب الأمريكي ويتكوف، ومستشار ترامب، جاريد كوشنر.

ومن المقرر أن تتواصل المحادثات اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية بوساطة أمريكية في أبوظبي في 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري، بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.