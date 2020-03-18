

قررت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ العدول عن استراتيجيتها في التعامل مع تفشي وباء كورونا، بعدما أفاد تقرير قدمه فريق علمى بريطاني متخصص في مكافحة الأمراض المعدية إلى الحكومة بأن النهج الحالي قد يؤدي إلى وفاة ما يصل إلى ربع مليون شخص، فضلا عن عجز الأنظمة الصحية ولاسيما وحدات العناية المركزة عن استيعاب المصابين.



وذكر التقرير الصادر عن فريق التصدى لفيروس كورونا التابع لكلية امبريال كوليدج في لندن، أن بريطانيا تنتهج استراتيجية تعتمد في الأصل على "التخفيف من حدة الوباء"، والتي من الممكن أن تبطئ من سرعة تفشيه، ولكن ليست بالضرورة وقف انتشاره، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.



وأوضح التقرير أن ما اسمته بسياسة "التهوين" من غير المحتمل أن تكون مجدية بدون خطة للتدخل السريع لسد الاحتياجات الطارئة للأنظمة الصحية البريطانية والأمريكية أقوى من القائمة حاليا بعدة أضعاف.



وركزت استراتيجية "التهوين" على إجراءات مثل مطالبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا، ونفس الأمر بالنسبة لكبار السن لتجنب المخالطة.



وتابع التقرير أنه "حتى لو كان جميع المرضى قادرين على العلاج، نتوقع حدوث ربع مليون حالة وفاة في بريطانيا، وأكثر من مليون في الولايات المتحدة".



ورأي الخبراء البريطانيون أن البيانات المتوفرة عن الوضع في إيطاليا، أظهرت أن حاجة المصابين إلى وحدات العناية المركزة جاءت أعلى بكثير مما كان يعتقد في البداية، مشيرين إلى أنه بالنظر للإمكانات في بريطانيا فلن يكون بمقدروها التعامل مع تفشي المرض على هذا المستوى.



وخلص التقرير إلى أن كبح تفشي الوباء هو الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق حاليا، ذاكرا أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتدابير اللازمة لتحقيق هدف السياسة ستكون كبيرة.



وكان تقرير إمبريال كوليدج، وراء قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التحول لبدء تنفيذ ما وصفته الحكومة بأنها إجراءات "جذرية" مغيرة للحياة، من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.



وأعلن جونسون في مؤتمر صحفي، الانتقال إلى استراتيجية لكبح الفيروس، تقوم على العمل من المنزل وتقييد كل اتصال بشري غير ضروري خلال الأشهر القادمة، مع عدم استبعاد اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة.



وقال جونسون: "حان الوقت للجميع لوقف رحلات السفر والتواصل البشري غير الضروري"، مضيفا: "نحتاج من الجميع بدء العمل من المنزل وتجنب الحانات والنوادي وأماكن أخرى، أي شخص يعيش في منزل يعاني فيه شخص آخر من أعراض الفيروس يجب أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا".