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سعد الحريري يصل قصر بعبدا لبحث تشكيل الحكومة

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 3:29 م

وصل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد لحريري، مساء اليوم الخميس، قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني سعد الحريري، لبحث تشكيل الحكومة، وذلك حسبما أفادت به الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أفادت بأن الرئيس ميشال عون حدّد موعداً للمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس لزيارة قصر بعبدا.

وقالت المديرية العامة للرئاسة، عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إنّ رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة.

وكان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر الذي هز مرفأ بيروت.

 

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