قيمة «كوين بيز» تقترب من 68 مليار دولار قبل الاكتتاب العام الأولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حظيت شركة "كوين بيز"، أكبر منصة تداول أمريكية للعملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، بتقدير كبير من قبل المستثمرين قبل انطلاقتها لأول مرة ضمن مؤشر ناسداك.

الأمريكية ، إنه تم تداول أسهم الشركة هذا العام بمتوسط 58ر343 دولار، في التعاملات خارج البورصة.

وأضافت أن أحدث تقييم للمجموعة ومقرها كاليفورنيا يبلغ الآن 6ر67 مليار دولار على الأقل.

وتستفيد كوين بيز من الضجة الأخيرة حول العملات المشفرة قبل الاكتتاب العام الأولي، المتوقع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتخطط الشركة لإدراج 9ر114 مليون سهم في ناسداك ، بحسب ما أفادت به هيئة الأوراق المالية والبورصات.