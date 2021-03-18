- كراسة الشروط تلزم الشركة الفائزة ببدء الإنتاج خلال 3 سنوات..



طرحت مصر مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر بالبلاد، غير أن شركات بالقطاع طالبت بتجميدها، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب رويترز، فإن 4 شركات تبيع السجائر في مصر، تقدمت بخطاب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تطالب فيه بتجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

وقالت الشركات، وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع، إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز.

وانتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.

تحدد كراسة شروط اطلعت عليها رويترز آخر مهلة لتقديم العروض بالرابع من أبريل، وموعد إجراء المزايدة نفسها في السادس من يونيو ، على أن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأمينا، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.

وتشترط المزايدة، الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات في خطابها إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".

وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50 بالمئة من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة عشر سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص.

تلتزم الشركة الفائزة ببدء الانتاج من مصنعها الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة، على أن تبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنويا.



ولم تؤكد شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) – المملوكة للدولة والمتداولة فى البورصة المصرية ــ الخبر كما لم تنفه، لكنها أشارت فى بيان للبورصة، اليوم، إلى أن الدولة لها حق أصيل فى إصدار الرخص التشغيلية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنها ليست طرفا فى هذا القرار ولا توجد لديها أى معلومات رسمية بخصوصه.

وهوى سعر سهم الشركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية بنهاية تعاملات، اليوم، بنسبة 9.85% ووصل إلى 12.175 جنيه، وكانت البورصة قد ألغت كل العمليات على السهم قبل إرسال بيان الشركة للبورصة.

وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر، باتحاد الصناعات المصرية لـ«الشروق»: إن خبر دراسة الحكومة لطرح رخص جديدة فى الصناعة «صحيح»، مشيرا إلى أنه يستبعد خفض أسعار السجائر بعد دخول شركات جديدة السوق، خاصة أن هناك ضرائب ثابتة.

وأضاف إمبابى، أن دخول أكثر من شركة السوق له تأثير إيجابى على المستهلك؛ حيث يتيح ذلك له أصنافا عديدة من السجائر والتبغ.

وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر، بإجمالى 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار سيجارة أسبوعيا، و50 ألف طن معسل فى السنة، بقيمة 75 مليار جنيه، وفقا لإمبابى.