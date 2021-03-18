هنا الزاهد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا.

وطالبت هنا كل من تعامل معها في الفترة الأخيرة أن يجري تحليل فيروس كورونا؛ من أجل الاطمئنان على صحته وصحة من حوله.

وشاركت هنا الزاهد مؤخرا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.