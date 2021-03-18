تحسن في سعر صرف الليرة بعد رفع المركزي التركي الفائدة الرئيسية إلى 19%

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رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي بـ 200 نقطة أساس، بعدما أبقاها دون تغيير خلال الشهرين الماضيين.

ورفع البنك الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع من 17% إلى 19%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق.

وعلى إثر الإعلان، ارتفع سعر صرف الليرة التركية بأكثر من 2% مقابل الدولار، ليتم تداولها عند مستوى 34. 7 ليرة لكل دولار.

ولفت البنك، إلى تحسن توقعات النمو العالمي وارتفاع أسعار السلع عالميا بسبب السياسات النقدية والمالية التوسعية، فضلا عن التطورات الإيجابية في عملية التلقيح.

وأوضح البنك، بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية، أن رفع توقعات التضخم العالمي يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن السياسات النقدية.

وتعهد البنك بتنفيذ "تشديد نقدي إضافي قوي" للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويعكس رفع الفائدة استمرار التحول الكبير في السياسة النقدية في تركيا، في ظل القيادة الجديدة للبنك المركزي.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي (تركستات) فقد بلغ معدل التضخم السنوي في شباط/فبراير نحو 6. 15% .

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك سيعقد في 15 أبريل.