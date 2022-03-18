سيد عبدالحفيظ يوجه رسائل شديدة اللهجة لـ CAF بسبب غياب تقنية الـ VAR

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،سعادته بتحقيق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، والاقتراب من التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن ظروف المباراة كانت صعبة للغاية.

وقال عبد الحفيظ إن توقيت المباراة كان صعبًا بسبب الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون، لكن لاعبي الأهلي تمكنوا رغم ذلك من العودة للمباراة وتسجيل هدفين عن طريق محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وأضاف عبد الحفيظ: «لاعبو المريخ تعودوا على أرضية ملعب الأهلي WE السلام لأنهم لعبوا عليها أكثر من لقاء في دور المجموعات، وهو ما جعل المباراة أكثر صعوبة وأفقدنا ميزة خوض المباراة على ملعبنا. ولكن أهم شيء أننا فزنا بالمباراة، والأهم هو أن نتأهل للمرحلة المقبلة لنواصل مشوار الحفاظ على لقب البطولة».

واستكمل: «في مثل هذه المباريات أهم شيء هو أن تفوز وأن تحصد الثلاث نقاط بغض النظر عن الأداء. أرى أن مرحلة المجموعات ليست قياسًا ولا يهم أن نتصدر المجموعة أو نتأهل في المركز الثاني، لأن البطولة تزداد قوة وأهمية بدءًا من المراحل النهائية وتزيد صعوبة في كل مرحلة. الآن هدفنا هو الفوز على الهلال في الجولة الأخيرة والتأهل لربع النهائي من أجل المنافسة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي».

وأكمل عبد الحفيظ مؤكدًا أن الأهلي مر بظروف صعبة للغاية، لأن الفريق تجمع بعد مونديال الأندية وكأس الأمم الإفريقية وخاض أكثر من مباراة في دوري الأبطال والدوري المحلي، وهذا شكل ضغطًا بدنيًّا كبيرًا على اللاعبين، مؤكدًا أن فترة التوقف لمدة أسبوعين بسبب مباراتي المنتخب أمام السنغال ستعود بفائدة كبيرة على الفريق.

وأكد عبد الحفيظ أنه لا صحة لما يروجه البعض من خروج بيرسي تاو من الملعب بسبب إصابته في العضلة الأمامية، مؤكدًا أن خروجه جاء بسبب كدمة في الركبة، وأنه كان سيكمل المباراة، ولكن الجهاز الطبي فضل إراحته كي لا تتفاقم الإصابة.

وأبدى سيد عبد الحفيظ دهشته من رغبة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة «السوبر ليج» على الرغم من عدم اعتماده تقنية «VAR» في مباريات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، التي تعد البطولة الأهم داخل القارة.



وقال: «يجب أن يفرض الكاف تقنية VAR على جميع الدول التي تشارك أنديتها في دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن إمكاناتها المادية».

وتعليقًا على توقيت مباراة الهلال، قال عبد الحفيظ: «لا أعلم كيف يلعب المنتخب أمام السنغال يومي 25 و29 مارس ثم يخوض الأهلي مباراته المهمة مع الهلال السوداني في 1 أو 2 أبريل المقبل، ولماذا لا يؤجل الكاف مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لمدة أسبوع واحد لكي يكون هناك تكافؤ في الفرص بين جميع الأندية؟».