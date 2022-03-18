 أوقاف مطروح: استقبال قافلة دعوية تضم 10 من علماء الأزهر للعمل على تجديد الخطاب الديني - بوابة الشروق
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أوقاف مطروح: استقبال قافلة دعوية تضم 10 من علماء الأزهر للعمل على تجديد الخطاب الديني

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 6:52 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 6:52 م

قال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم استقبال قافلة دعوية تضم 10 من علماء الأزهر في إطار استمرار العمل على تجديد الخطاب الديني المستنير، بما يواكب متغيرات العصر، مع الحرص على الوصول الى جميع المناطق.

تستهدف القافلة التوعية مناطق غرب مطروح، وتتناول التوعية والتأكيد على أهمية التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات.

وأشار وكيل وزارة أوقاف مطروح إلى استلام طن من اللحوم؛ تمهيداً لتوزيعها على ألف أسرة من الأولى بالرعاية من الأهالي، بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد على الدفع بمزيد من القوافل الغذائية شهريا ومضاعفتها خلال شهر رمضان الكريم؛ لتحقيق التكاتف والتخفيف من أعباء الاسر الأولى بالرعاية.

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