رئيس الوزراء البريطاني يدعم موقف أوكرانيا في مفاوضات السلام مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعمه للموقف الأوكراني في مفاوضات السلام الجارية مع روسيا، مؤكدا أن بلاده تقف مع كييف.

وأعرب جونسون -خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة- عن إعجابه بمقاومة الشعب الأوكراني، كما ناقش المسئولان أيضًا التقدم المحرز في محادثات السلام الجارية.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني إن جونسون حدد المساعدات الدفاعية الإضافية التي تعتزم بلاده تقديمها، كما التزم بالعمل مع الحلفاء خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي "ناتو" المقرر عقده الأسبوع المقبل؛ بهدف زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

أما الرئيس زيلينسكي، فد أطلع جونسون على الوضع على الأرض واحتياجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية المتغيرة، كما أشار زيلينسكي إلى أن مشاركة المملكة المتحدة الوثيقة تحظى بتقدير كبير.