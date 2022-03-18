محافظ الإسكندرية يفتتح بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت سن 17 للبنين والبنات

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت سن 17 للبنين والبنات، وذلك بالصالة المغطاة بنادي سموحة الرياضي، وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين على مستوى المحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والكابتن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو، والمستشار أحمد عبدالحميد حميدو رئيس منطقة إسكندرية للجودو.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بتواجده اليوم في حضور فعاليات انطلاق البطولة، موجها الشكر إلى وزير الشباب والرياضة وجميع القائمين على تنظيم تلك البطولة، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفاعليات بالشكل المشرف الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.