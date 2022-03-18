 مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: نواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي - بوابة الشروق
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مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: نواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 4:07 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 4:07 م

قالت ‏المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن الحرب في أوكرانيا أثرت على أسعار الطاقة على مستوى العالم، متابعة: «سنواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي».
وأضافت، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الجمعة، أنه «علينا العمل لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا»، مؤكدة ضرورة تأمين الحماية للاجئين الأوكرانيين.
وذكرت أن روسيا عالقة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مضيفة: «سنواصل تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة الدفاعية».
وأكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا غير مسبوقة.

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