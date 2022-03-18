بلينكن: بايدن سيؤكد لنظيره الصيني أن بكين ستتحمل عواقب أي دعم محتمل لروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "إن الرئيس جو بايدن سيؤكد لنظيره الصيني شي جين بينج خلال مكالمتهما الهاتفية المقررة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، أن بكين ستتحمل عواقب أي دعم محتمل للهجوم الروسي على أوكرانيا".

وأضاف بلينكن - في مؤتمر صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - "نعتقد أن الصين على وجه الخصوص تتحمل مسؤولية استخدام نفوذها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدفاع عن القواعد والمباديء الدولية التي تعلن أنها تدعمها".

وأوضح أن "الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس برفضها إدانة هذا الهجوم بينما تسعى إلى تصوير نفسها على أنها حكم محايد، ونحن قلقون من أنهم يفكرون في مساعدة روسيا بشكل مباشر بمعدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا".

وتابع أن "الولايات المتحدة ستستمر في زيادة الضغوط على روسيا حتى تنهي هجومها على أوكرانيا".