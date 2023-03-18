غياب لاعب ريال مدريد عن مباراة الكلاسيكو للإيقاف

يستعد نادي ريال مدريد، لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، والتي ستُقام غدا الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «ماركا» الإسبانية سيغيب ألفارو رودريجيز صاحب الـ18 عاما مهاجم الريال عن مباراة الكلاسيكو بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة مع فريق الكاستيا.

ويعد رودريجيز من اللاعبين الصاعدين للفريق الأول بعد أداءه الجيد الذي قدمه مع الكاستيا، منا شارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات ونجح في إحراز هدف التعادل للميرنجي في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد والتي جمعتهما لحساب الجولة الـ23 من الليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكرر رودريجيز ما فعله راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد والمدرب الحالي لفريق الناشئين، منذ أكثر من 26 عاما، وتحديدا في 5 نوفمبر 1994، عندما سجل هدفه الأول أيضا مع الريال، وتحديدا ضد الروخي بلانكوس أيضا في سانتياجو برنابيو.

ويتواجد رودريجز في قائمة موقع «جول» العالمي، الخاصة بالمرشحين للفوز بجائزة NXGN، التي تقدم لأفضل لاعب في العالم تحت 19 عاما.