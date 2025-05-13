الخارجية الأمريكية: علاقتنا قوية مع إسرائيل ولكن من مصلحتنا إنهاء الحرب في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة، مشيدًا بعمق العلاقات الشخصية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس دونالد ترامب.

وأضاف خلال لقاء مع فضائية «الشرق» للأخبار، صباح الثلاثاء، أن المباحثات بين الجانبين ستتناول إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وبسؤاله عن ممارسة واشنطن لضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل إنهاء الحرب، أجاب: «عندما يقول الرئيس ترامب: (أمريكا أولًا)، فهو يقصد تلك العبارة بنسبة 100%، ورغم العلاقات الوطيدة والقوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في نهاية المطاف ترامب يحرص دائمًا على المصالح الأمريكية، ومن مصالحنا أن ننهي تلك الحرب».

وأشار إلى حرص واشنطن على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا استمرار التواصل والتشاور مع الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد.

وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارة ترامب إلى المنطقة هو الاستماع لوجهة نظر ولي العهد السعودي، والزعماء الآخرين في المنطقة بشأن التطورات الجارية.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول زيارة رسمية خارجية له.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ومن المقرر أن يشهد ترامب خلال الزيارة انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، ثم يتجه إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات يوم الخميس. وسيكون برفقته نخبة من قادة الأعمال الأمريكيين الأقوياء، منهم الرئيس التنفيذي لتسلا ومستشاره إيلون ماسك.

وقال ترامب أيضا إنه قد يسافر يوم الخميس، إلى تركيا للمشاركة في محادثات محتملة قد تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجها لوجه.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الثانية لترامب منذ توليه منصبه بعد زيارته روما لحضور جنازة البابا فرنسيس.

وتأتي الزيارة في ظل توتر جيوسياسي، فبالإضافة إلى الضغط من أجل تسوية الحرب في أوكرانيا، تسعى إدارة ترامب لإيجاد آلية جديدة بشأن غزة التي دمرتها الحرب، وتحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الموافقة على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار هناك.