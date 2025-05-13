لماذا أعلن ترامب فجأة وقف الهجمات على الحوثيين في اليمن؟

كشف تقرير أمريكي، أمس الاثنين، عن الدوافع وراء قرار الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العملية ضد الحوثيين في اليمن، والتي فاجأت كثيرين عندما أعلن عنها الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ما دفع ترامب للإعلان عن ذلك هو القلق من أن العملية فشلت في تحقيق النتائج المرجوة، وأنها كلفت الولايات المتحدة أموالا طائلة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها، إلى ان الطائرتين النفاثتين من طراز "إف -18" اللتين انزلقتا إلى البحر من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان"، إلى جانب الضغط الداخلي من الدائرة الانفصالية القريبة من ترامب، دفعته إلى الإعلان عن انتهاء العملية.

وبحسب الصحيفة، فإن "العملية الأمريكية التي بدأت بضجة كبيرة توقفت بشكل غير متوقع عندما أعلن ترامب في تصريح لوسائل الإعلام أن "الحوثيين أعلنوا أنهم لا يريدون القتال بعد الآن، وسنوقف قصفهم".

وأشار التقرير إلى أن ترامب أبدى قلقه إزاء التكلفة الاقتصادية الباهظة للعملية، مضيفا أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من مليار دولار في شهر واحد، وخسرت طائرتين مقاتلتين انزلقتا في البحر الأحمر، ولم ترَ أي نتائج مرضية في مقابل هذا الاستثمار.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الحوثيين كادوا أن يسقطوا طائرات أمريكية من طراز "إف -35" و"إف -16" في عدة حوادث، ما أدى أيضا إلى سقوط ضحايا.

وأشارت تقديرات للمخابرات الأمريكية إلى أن الحوثيين واصلوا إطلاق النار على السفن والطائرات، وأنه على الرغم من الخسائر الكثيرة التي تكبدوها، فإنهم تمكنوا من استعادة قدراتهم في وقت قصير.

وبحسب التقرير، وفر كل هذا "أسلحة للمعسكر المعارض بين مستشاري الرئيس، الذين خشوا الغرق في الوحل اليمني"، مشيرا إلى أنه "من بين كبار المسئولين في الإدارة الذين بدأوا في التعبير عن معارضتهم للعملية: نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة المخابرات تولسي جابارد، ورئيسة الأركان سوزي ويلز، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين".

ولم يتمكن وزير الدفاع بيت هيسيث من تكوين رأي واضح، وأظهر ترددا. لكن يبدو أن الرئيس لم يكن بحاجة إلى أحد لإقناعه. وبحسب "نيويورك تايمز،" كان الخصم الرئيسي للعملية هو ترامب نفسه.

كما كشفت الصحيفة الأمريكية عما كان من المفترض أن تكون عليه الخطة الأصلية، موضحة أنه "قبل بدء العملية، اقترح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا عملية تستغرق ما بين ثمانية إلى عشرة أشهر".

وبحسب المقترح، فإن الولايات المتحدة ستقوم أولا بتدمير قدرات الدفاع الجوي للحوثيين، ثم إطلاق عملية لاستهداف القيادة العليا للمنظمة - على غرار نموذج العملية الإسرائيلية ضد حزب الله.



