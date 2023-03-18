سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنصار النقيب الجديد يحتفلون بفوزه رسميا





أكد خالد البلشي عقب إعلان فوزه رسميا بمنصب نقيب الصحفيين، أنه "سيكون نقيبا لكل الصحفيين"، قائلا: "طريقنا هو التفاوض على الحقوق وليس شيء آخر".

وأضاف: "عاشت وحدة الصحفيين، وعاشت الجمعية العمومية".

وهتف عدد من الصحفيين باسم خالد البلشي بعد إعلان فوزه نقيبا، مرددين هتافات "النقيب أهه النقيب أهه"، و"بنحبك يا بلشي بنحبك يا بلشي"، و"نقيبنا هو البلشي.. النقيب خالد البلشي".

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصحفيين عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.