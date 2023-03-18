ماجواير: لازال لي دور مهم في مانشستر يونايتد

أبدى هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثقته في قدرته على لعب دور مهم في الفريق رغم خروجه من حسابات الهولندي إيرك تن هاج المدير الفني للفريق هذا الموسم.

وساعد ماجواير فريقه في الوصول لدور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي الخميس الماضي، بعدما شارك كأساسي في المباراة التي نجح فيها مانشستر يونايتد في البناء على فوزه بنتيجة 4 /1 ذهابا، ليفوز 1 / صفر في إياب دور الستة عشر على ريال بيتيس الإسباني.

وعلى مستوى بطولة الدوري الإنجليزي، شارك ماجواير كأساسي في خمس مباريات فقط، في ظل وجود الثنائي رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز حيث يعتمد عليهما تن هاج في قيادة خط الدفاع.

وفي الوقت الذي أدت فيه قلة مشاركات ماجواير إلى تكهنات بقرب رحيله عن "أولد ترافورد" بنهاية الموسم الجاري، فإن المدافع الإنجليزي الدولي لازال عازما على القيام بدور مهم داخل الملعب وخارجه.

وقال ماجواير في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "لدي دور مهم داخل وخارج الملعب في هذا الفريق وفي كل يوم أحاول أن أجعل هذا النادي ناجحا سواء لعبت أم لا".

وأضاف: "بالطبع أرغب في المشاركة كأساسي في العديد من المباريات، لكنني أؤدي دوري داخل وخارج الملعب، من الرائع المشاركة وقيادة الفريق وهو الجزء الأهم بالنسبة لي وللمجموعة".