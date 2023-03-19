ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فريدي بجنوب شرق أفريقيا إلى 522 قتيلا

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ذكرت السلطات في مالاوي وموزمبيق ومدغشقر، اليوم السبت، أن حصيلة قتلى الإعصار الاستوائي فريدي الذي استمر لفترة طويلة بشكل غير معتاد في جنوب شرق أفريقيا ارتفعت إلى 522 قتيلا.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث، أن مالاوي، الأشد تضررا جراء الإعصار، سجلت ارتفاع حصيلة القتلى إلى 438.

وتضرر نحو 345 ألف شخص في البلاد جراء الأمطار والفيضانات والانهيارات الأرضية، وتشرد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتسبب الإعصار فى دمار كبير في جنوب شرق أفريقيا، وقد تضررت موزمبيق المجاورة وجزيرة مدغشقر.

وذكر رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي أن 67 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في البلاد، كما لقي 17 شخصا حتفهم في مدغشقر.

ووصل الإعصار فريدي لأول مرة إلى اليابسة في 21 فبراير في مدغشقر.

ومن هناك، انتقل الإعصار إلى موزمبيق ثم عاد ليمر عبر المحيط الهندي.

ووصل إلى موزمبيق للمرة الثانية في 11 مارس ثم انتقل إلى مالاوي.

وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فإنه من المرجح أن تكون العاصفة، التي استمرت لأكثر من شهر، هي الأعصار الأطول مدة منذ بدء تسجيلات الطقس.

وتم إعلان العاصفة فريدي إعصارا في 6 فبراير.

ويمر جنوب القارة الإفريقية حاليا بموسم الأعاصير، والذي يمكن أن يتسبب في سقوط الأمطار وهبوب العواصف الشديدة حتى مارس أو أبريل.