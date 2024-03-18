فرنسا تعتزم دعم مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في لوهافر بقيمة 162 مليون دولار

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تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم دعم بقيمة 149 مليون يورو (162 مليون دولار) لمشروع تقوده شركة لييف الناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة لوهافر الفرنسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأموال ستوجه إلى بناء وحدة لإنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي بقدرة 100 ميجاوات، والتي ستورد إنتاجها إلى مصنع يارا إنترناشونال للأسمدة في المدينة الفرنسية.

وستنتج الوحدة كمية من الهيدروجين الأخضر تحل محل 15% من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مصنع الأسمدة.

وتستهدف الخطة خفض الانبعاثات الغازية في مدينة لوفاهر التي تحتل المركز الخمسين في قائمة أكثر المناطق إصدارا للانبعاثات الصناعية على مستوى فرنسا.

وتقع مدينة لو هافر ويعني اسمها باللغة الفرنسية الميناء في منطقة نورماندي، شمال غرب فرنسا، وتطل على القنال الإنجليزي وبالقرب من نهر السين وهي ثاني أكبر ميناء تصدير في فرنسا.