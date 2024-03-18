السفارة الروسية في لندن: فشل خطط الغرب لزعزعة استقرار روسيا

قالت السفارة الروسية في لندن اليوم الإثنين، إن الخطط الغربية أخفقت في "تغيير سلوك" روسيا عن طريق زعزعة استقرارها، وأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة كشفت عن الدعم الشعبي لمسار السياسة الخارجية لموسكو.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك، عن بيان السفارة: "لقد فشلت خطط الغرب الجماعية "لتغيير سلوك" بلدنا من خلال زعزعة استقراره، وأظهرت نتائج التصويت بشكل مقنع نضج وتماسك المجتمع الروسي، ودعمه الكامل لمسار السياسة الخارجية لقيادة بلدنا".

وأضاف البيان: "من الواضح أن الوعي بذلك هو ما يسبب رد الفعل العصبي من جانب المؤسسة البريطانية".

وتابع البيان: "تصرفت البعثات الدبلوماسية والقنصلية البريطانية في بلادنا على وشك التدخل الصريح في الشئون الداخلية، وحرضت بشكل أساسي على إفساد بطاقات الاقتراع في أيام التصويت".

وفاز المرشح والرئيس الحالي الروسي، فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، وحصل نيكولاي خاريتونوف رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي على 4.31% من الأصوات، في حين حصل فلاديسلاف دافانكوف رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي على 3.85% من الأصوات.

وحصل ليونيد سلوتسكي على 3.2% من الأصوات، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.