 «حسبي الله ونعم الوكيل فيك».. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجدي عبد الغني - بوابة الشروق
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«حسبي الله ونعم الوكيل فيك».. كهربا يوجه رسالة نارية لـ مجدي عبد الغني

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 7:59 م

أدلى محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصريح مفاجئ تجاه مجدي عبدالغني نجم القلعة الحمراء السابق.

وتواجد الثنائي عبدالله السعيد وكهربا في حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يعرض على قناة «Mbc» مصرعقب أذان المغرب.

وقال كهربا في تصريحات خلال البرنامج تعليقًا على صورة مجدي عبدالغني: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك».

وأضاف: «صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي أقوى بكثير وفرق السماء من الأرض».

ورفض التعليق على صورة شيكابالا قائلًا: «معنديش حاجة أقولها لشيكابالا».

ويستضيف رامز جلال في برنامجه هذا الموسم، عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، وشهدت حلقة اليوم تواجد عبدالله السعيد وكهربا.


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