إعلام غزة الحكومي: اقتحام مجمع الشفاء جريمة حرب تضاف للسجل الأسود للاحتلال

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قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى.

وأضاف في بيان، أن الاحتلال شرع بإطلاق النار داخل المجمع، مما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، ما يهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأكد أن الاقتحام هو جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة، ومازال يبيّت النية بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات.

وعبر المكتب، عن إدانته بأشد العبارات لاقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، ويعتبرها جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي وخارقة للاتفاقيات الدولية وجريمة ضد الإنسانية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين.

وطالب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات.

ودعا المكتب، للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم المُنظمة والمخطط لها في إطار خطة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي.