وزارة العمل تبحث مع جامعة سيناء أوجه التعاون فى مجالات السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة لجامعة سيناء بمدينة القنطرة شرق، في إطار التعاون بين المديرية والجامعة؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الطلاب، للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم وأمنهم، وتنظيم ندوات لتوعية الطلاب في مجال السلامة والصحة المهنية، وأيضا عن حقوق العامل قبل وبعد التوظيف لمعرفة حقوق العامل وواجباته.

وذكرت وزارة العمل، أنه جرى خلال الزيارة القاء الضوء على تدريب الطلاب والخريجين في أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تساهم فى تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهني والتحويلي في دعم الاقتصاد والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

ولفتت إلى أنه يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية فى التنسيق والتعاون مع كل الجهات الموجودة فى المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، والدعم المستمر للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها خاصة فى مجالات التشغيل، والتدريب المهنى داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتوفير مزيد من التوعية للشباب، والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر لزيادة الاستثمار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.