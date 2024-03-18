صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم روايات مفبركة لتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي

حملت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.



وقالت الوزارة، في بيان أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن "ما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة".



وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي مازال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم ولتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي"، لافتة إلى أن "الهجوم العسكري الاسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة".



وطالبت "المجتمع الدولي برفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات غزة، داعية "المؤسسات الأممية إلى التوجه فورا إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله ومنع الاستهداف الإسرائيلي المتجدد له".



واقتحم الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة مجددا، وسط تقارير عن عدد غير معلوم من الشهداء والمصابين.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتاح بالفعل مستشفى الشفاء في منتصف نوفمبر الماضي على الرغم من الانتقادات الدولية الهائلة، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر على مجمع أنفاق لحماس هناك.