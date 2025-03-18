العراق يدين تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ووصفتها بالوحشية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وقالت في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: «تعرب وزارة الخارجية عن إدانة جمهورية العراق بأشد العبارات واستنكارها لتجدد العمليات العسكرية الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 412 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 562 آخرين، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة».

وأضافت أن «هذه الأعمال العدوانية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتستهدف بشكل مباشر المدنيين الأبرياء، مما يؤكد استمرار سياسة القمع والعدوان التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني».

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة، وحماية المدنيين الفلسطينيين من استمرار هذه الاعتداءات التي تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت في بيانها وقوف جمهورية العراق الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل؛ من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.