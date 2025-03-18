تخوض الفنانة رانيا منصور السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "شباب امرأة"، حيث تجسد شخصية غالية، ابنة أحد أثرياء المنطقة التي تعيش فيها شفاعات، والتي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق.

يدور الصراع بين غالية وشفاعات لأكثر من سبب، أبرزها أن شفاعات تزوجت والد غالية واستولت على ميراثه، إضافة إلى سبب آخر يتكشف مع تصاعد الأحداث.

المسلسل يعد إعادة تقديم لواحد من كلاسيكيات السينما المصرية، وهو فيلم "شباب امرأة"، المستوحى من الرواية الأصلية للأديب أمين يوسف غراب، فيما قام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد الملك، ويتولى إخراجه أحمد حسن.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، داليا شوقي، وغيرهم.

وعلى صعيد آخر، تنتظر رانيا منصور عرض فيلمها الجديد "ريستارت"، حيث تشارك في بطولته مع تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.