انتشال 18 جثة لمهاجرين في سواحل تونس

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أعلنت السلطات الأمنية في تونس عن انتشال 18 جثة لمهاجرين وإنقاذ 612 آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على السواحل التونسية.

وأفادت إدارة الحرس الوطني باعتراض زوارق في عمليات منفصلة وإنقاذ مهاجرين تقطعت بهم السبل في عرض البحر في الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 مارس/آذار الجاري.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية العام الجاري في وقت شددت فيه الدول الأوروبية القيود على استقبال المهاجرين.

ويحاول الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، العبور الى الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن فرص أفضل للحياة.

وبحسب بيانات منصة "مهاجرون مفقودين" التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، فقد أو توفي 226 مهاجرا في البحر المتوسط هذا العام مقابل 2630 في كامل عام 2024.