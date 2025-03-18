إيران: جرائم إسرائيل استمرار للإبادة والتطهير العرقي ونؤكد مسئولية واشنطن المباشرة فيها

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة الهجمات الجديدة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة العزل، وأسفرت عن استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال أبرياء.

وذكر في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، اليوم الثلاثاء، أن «تلك الهجمات تأتي استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين المحتلة»، مؤكدًا المسئولية المباشرة للحكومة الأمريكية عن جرائم الاحتلال.

وشدد على مسئولية جميع الدول ومنظمة الأمم المتحدة في وقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة، محذرًا من أن «الصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الفادحة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية من قبل الكيان الصهيوني – والذي يتم بشراكة وتواطؤ شامل من أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية الأخرى – يؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي القائم على ميثاق الأمم المتحدة».

وأشار إلى العواقب الكارثية لهذه الأوضاع على الأمن والسلام العالميين، مؤكدًا المسئولية الخاصة التي تقع على عاتق العالم الإسلامي؛ لمنع استمرار المجازر وعمليات الإبادة في فلسطين المحتلة.

ودعا منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات جادة لدعم الشعب الفلسطيني، والتسريع في محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إضافة إلى وقف إرسال الأسلحة وأي شكل من أشكال الدعم المالي والاقتصادي للكيان المحتل.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.