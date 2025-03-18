القائمة تضم «قطايف» سامح حسين.. ومطبخ رانيا فريد شوقى.. و«ليك لوك» عمر مصطفى متولي

بعد خروجهم من السباق الدرامى فى موسم رمضان الحالى اختار عدد من النجوم الخروج إلى ساحة مواقع التواصل الاجتماعى بما تتيحه من مساحة أوسع فى تناول موضوعات مختلفة، والتواصل مع المتابعين بشكل مباشر، وحرية انتقاء الموضوعات التى يطرحونها، وذلك من خلال تقديم برامج عبر صفحاتهم ومنصاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وخصوصا فيسبوك وإنستجرام.

وحققت بعض هذه التجارب نجاحًا وتفاعلاً كبيرًا مع جمهور السوشيال ميديا، وصدى فى الشارع المصرى، وذلك بفضل تقديم حلقات تم اختيار موضوعاتها بعناية، ولعل أبرز هؤلاء الفنان سامح حسين، والذى قرر أن يعوض غيابه عن دراما رمضان منذ أن قدم المسلسل الإذاعى «أنا وأخواتى على ابن عمى» عام 2022، وذلك بتقديم برنامج «قطايف» عبر منصاته الرسمية على السوشيال ميديا، والذى يتكون من حلقات بعدد أيام شهر رمضان الكريم، ويناقش فى كل حلقة قضية اجتماعية أو إنسانية أو دينية بأسلوب هادئ ورزين، وهو البرنامج الذى حاز على إعجاب الجمهور وتفاعلهم بقوة على السوشيال ميديا وحقق نجاحًا ضخمًا بين أوساط المتابعين والمشاهير، والذين هنأوه على النجاح وعلى فكرة البرنامج، ولعل أبرزهم تامر حسنى ومصطفى شعبان وعلاء مرسى والإعلاميين عمرو الليثى وعمرو رمزى ومحمد على خير، وغيرهم.

وحصدت حلقات برنامج «قطايف» مشاهدات ضخمة، ومن أبرز هذه الحلقات «ألقيت عليك محبة منى» و«ريموتك فى إيد مين؟» و«باكيدج واحدة» و«اوعى تكذب» و«الحق والظلم» و«أزمة الاستحقاق»، كما أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرنامج الفنان سامح حسين «قطايف» خلال حفل إفطار نظمته القوات المسلحة، مساء أمس، فيما تم تكريمه فى احتفالية الهيئة الوطنية للإعلام قبل أيام بحضور الإعلامى أحمد المسلمانى ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى تقديرا للمحتوى الجاد والمفيد لبرنامج «قطايف»، كما كرمته وزارة الأوقاف تقديرا لعطائه الفنى المتميز وما قدمه من محتوى هادف وناجح من خلال برنامجه.

أما الفنانة رانيا فريد شوقى التى تغيب عن دراما رمضان أيضا هذا العام، فقررت التواجد عبر منصاتها على انستجرام وفيسبوك بتقديم برنامج ترفيهى خفيف المحتوى اسمه Miniz Kitchen أو «مطبخ صغير»، وارتدت فيه رانيا عباءة الشيف، وأخذت فى تقديم وصفات طعام لذيذة لمتابعيها، الأولى كانت طريقة عمل المكرونة البشاميل والثانية عمل طاجن البامية باللحمة على الطريقة التقليدية، كما قدمت وصفة تورتيلا الدجاج، وأثناء الحلقات روت رانيا مواقف طريفة عن علاقتها بالمطبخ، والتى جمعتها بأبيها الفنان الراحل فريد شوقى، ومنها أنها ذات مرة صنعت كعكة ورد عليها وحش الشاشة مازحا «جميلة بس اوعى تعمليها تانى»، وروت كذلك قصة حبها للمطبخ ونوعية الأوانى التى تحب الطهى فيها، مؤكدة أنها تقليدية فى هذا الأمر وتميل لاستعمال الأوانى الألومنيوم ولا تفضل الأوانى المستحدثة كالجرانيت والسيراميك وغيرها.

ويأتى هذا البرنامج رانيا فريد شوقى ليقدم بشكل مختلف بعيدا عن شاشة الدراما هذا العام، حيث اكتفت فقط بالظهور كضيفة شرف فى مسلسل «حسبة عمرى» من بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل، ويناقش معضلة حق الكد والسعاية للمرأة فى الدين الإسلامى.

وللعام الثالث على التوالى يستمر الفنان الشاب عمر مصطفى متولى فى تقديم بودكاست «ليك لوك» عبر صفحته الرسمية على يوتيوب، وهو البرنامج الذى يستضيف فيه شخصا مشهورا سواء كان ممثلاً أو مخرجا أو مؤلفا لإجراء حوار طريف معه ويطرح عليه عددًا من الأسئلة الخفيفة، واستضاف متولى فى حلقاته عددًا من النجوم أبرزهم يسرا وأحمد فهمى وهشام ماجد وفتحى عبد الوهاب وعلاء مرسى وغيرهم.

ولكن الأمر لا يسلم من أزمات، حيث تعرضت عدة حلقات من برنامج «ليك لوك» لانتقادات عديدة على خلفية تصريحات الضيوف وقتها، ولعل أبرزها ما حدث خلال الأيام الماضية من هجوم حاد وشرس تعرض له المخرج عمرو سلامة بسبب تصريحاته التى وصفها البعض أنها «مسيئة» لكل من الراحلين إسماعيل ياسين والمخرج صلاح أبو سيف، وهو ما تسبب فى خروج عمرو سلامة ليقدم اعتذارا رسميا عن تصريح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ومن الحلقات التى تسببت أيضا فى هجوم على برنامج «ليك لوك» تلك التى تعلقت بتصريحات عمر مصطفى متولى حول الفنان الراحل شكرى سرحان وقلل فيها من موهبته، وهو ما أثار حفيظة عائلة الفنان الراحل وتقدموا ضد عمر مصطفى متولى بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وتم حل الخلاف وقتها. وكان آخر عمل درامى قدمه عمر مصطفى متولى فى موسم رمضان هو مشاركته فى مسلسل «إكس لانس» من بطولة محمد سعد عام 2023.