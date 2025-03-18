فرنسا تدين الضربات الإسرائيلية على غزة وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية

أدانت فرنسا الغارات التي تنفذها القوات الإسرائيلية منذ أمس على قطاع غزة، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، مساء الثلاثاء، دعت باريس إلى وقف فوري للأعمال العدائية؛ التي تهدد الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين، وتهدد حياة المدنيين في غزة.

وشددت على ضرورة احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة، والانخراط في المفاوضات بـ«حسن نية» لجعله مستدامًا.

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين، وإعادة إمدادات المياه والكهرباء إلى القطاع، وإزالة العقبات التي تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.

كما جددت دعوتها إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.