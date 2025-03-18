شهداء جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة.

وبحسب وكالة «معا»، استشهد أربعة مواطنين بعد ظهر اليوم، بينهم سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصيب عدد آخر في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام بوابة مستشفى الرنتيسي للأطفال غربي مدينة غزة.

واعلن مستشفى العودة وصول 6 شهداء من بينهم طفلين و24 إصابة، جراء استهداف منزل في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عائلة كاملة داخل سيارتهم في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع، ما اسفر عن استشهاد ستة من ركاب السيارة.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.