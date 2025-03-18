أمين عام الأمم للمتحدة يعرب عن صدمته من الغارات الإسرائيلية على غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن صدمته إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

ودعا في بيان مقتضب، نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، صباح الثلاثاء، بقوة إلى احترام وقف إطلاق النار، وإعادة تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح باقي المحتجزين دون قيد أو شرط.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم إلى 326 شهيدا.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء: «وصل مستشفيات قطاع غزة 326 شهيدًا حتى اللحظة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام، وجارٍ العمل على انتشالهم».