حزب الله يؤكد وقوفه الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة

أدان حزب الله اللبناني بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام، في وقت يتعرض فيه أهالي غزة لحصار ‏خانق وتجويع قاسٍ، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.‏

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، إن «قرار حكومة نتنياهو بالانقلاب على وقف إطلاق النار، واستئناف إشعال الحرب بشراكة ‏كاملة مع الإدارة الأمريكية، وسط صمت دولي مخزي، يؤكد أن هذا الكيان ومعه الإدارة الأمريكية ‏لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات، وأنهما وجهان لعملة واحدة متعطشة للدماء ولا تعرف إلا لغة القتل ‏والتدمير».

وأشار إلى أن «القرار يفضح حقيقة الإدارة الأمريكية في سعيها المستمر إلى زعزعة استقرار المنطقة عبر ‏العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، بدعمها المطلق لأداتها العسكرية الصهيونية، وسعيها ‏لفرض سياسات ووقائع جديدة بقوة النار.».

وأكد وقوفه الكامل والثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة وأهل غزة ‏الشرفاء، مطالبًا المجتمع الدولي الحر، ومن الأمم المتحدة ‏ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة المتمادية ضد ‏الإنسانية، ورفع الصوت عاليًا للجم التوحش الإسرائيلي الأمريكي.‏

وأضاف: «إنّ العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال خمسة عشر شهرًا من الحرب الوحشية، ‏لن ينجح في تحقيق ما فشل به عبر هذا العدوان المتجدد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير ‏شعبها خارج أرضه، وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية، وستبقى غزة عنوان العزة والصمود، ‏وسيبقى هذا الشعب قدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق ‏والمقدسات».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.