حماس: شعبنا الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وانتزاع كامل حقوقه

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن إقرار الإدارة الأمريكية بأنها أُبلغت مسبقًا بالعدوان الإسرائيلي، يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، أن «هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ والانحياز الأمريكي الفاضح مع الاحتلال، ويفضح زيف ادعاءاتها حول الحرص على التهدئة».

وأشارت إلى أن «واشنطن، بدعمها السياسي والعسكري غير المحدود للاحتلال، تتحمل المسئولية الكاملة عن المجازر وقتل النساء والأطفال في غزة».

وشددت على أن «المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ومن يدعمه على هذه الجرائم ضد الإنسانية».

وأضافت: «شعبنا الفلسطيني لن يتراجع عن نضاله المشروع حتى إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة».

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.