لميس الحديدي: نتنياهو يريد إنقاذ حكومته على جثث الفلسطينيين والراعي الرسمي للعبث الدولي موافق

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 1000 فلسطيني.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «عادت الحرب بدعم ترامب (رجل السلام).. ضربت إسرائيل الغزيين بالقذائف والأحزمة النارية وهم يتناولون السحور.. في ليلة واحدة استشهد 413 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، ويسمونها (عملية محدودة)!! نتنياهو يريد إنقاذ حكومته على جثث الفلسطينيين والراعي الرسمي للعبث الدولي موافق.. أي جنون».

عادت الحرب بدعم #ترامب "رجل السلام "..ضربت إسرائيل الغزيون بالقذائف و الأحزمة النارية و هم يتناولون السحور..فى ليلة واحدة استشهد ٤١٣ فلسطينيا اغلبهم من الأطفال و النساء و يسمونها "عملية محدوده"!! .نتانياهو يريد إنقاذ حكومته على جثث الفلسطينيين و الراعى الرسمى للعبث الدولى موافق… — Lamees elhadidi (@lameesh) March 18, 2025

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.