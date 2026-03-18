بيزشكيان: استهداف أمريكا وإسرائيل للبنية التحتية قد يفضي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأربعاء، إن استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل للبنية التحتية الإيرانية "سيعقد الوضع وقد يفضي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة".

وأدان بيزكشيان، عبر منصة "إكس"، "بشدة استهداف البنى التحتية للطاقة في إيران"، معتبراً أن "هذه الأعمال العدوانية لن تحقق أي مكسب للعدو الصهيوني–الأمريكي وداعميه.. بل ستعقد الأوضاع، وقد تفضي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة تمتد آثارها لتطال العالم بأسره"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ و طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



