كاف يعلن عن بيان مرتقب من موتسيبي بشأن قرار نهائي أمم إفريقيا

أفاد لوكسولو سبتمبر، رئيس قسم الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بأن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد، سيصدر بيانًا رسميًا اليوم للرد على القرارات الأخيرة المتعلقة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان كاف قد أثار جدلاً واسعًا بإعلانه سحب لقب البطولة من منتخب السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، بعد ساعات من تتويج أسود التيرانجا باللقب على أرض ملعب مولاي الأمير عبد الله بالرباط.

وشهدت المباراة النهائية أحداثًا مثيرة، حيث غادر منتخب السنغال أرض الملعب احتجاجًا على احتساب الحكم جان جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب، بعد دقائق من رفضه احتساب هدف لصالح السنغال.

وفي موقف بطولي، تدخل قائد السنغال ساديو ماني ودعا زملاءه للعودة لاستكمال المباراة قائلاً: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، لتعود السنغال وتكمل اللقاء، الذي انتهى بفوز المغرب 1-0 بعد 120 دقيقة من اللعب.

وأكد سبتمبر عبر حسابه على تويتر أن بيان موتسيبي سيصدر لاحقًا اليوم للتوضيح الرسمي حول قرار لجنة الاستئناف الخاصة بالنهائي، وسط متابعة حثيثة من عشاق الكرة الإفريقية.