صاحب محل يرسل الطعام يوميا لمسن مريض بالسرطان خشية إصابته بكورونا

في لفتة إنسانية، أقبل صاحب محل متواضع لبيع الطعام، على تسليم بعض الساندويتشات بشكل لا نهائي، لرجل مسن، يدعى جون جودفيلو، 64 عام، يعاني من سرطان الرئة.

ظل الرجل المريض يتلقى وجبات يومية يتم توصيلها عبر دلو من نافذته، من قبل زوجين طيبين القلب يمتلكان محل ساندويتش محلي، في مدينة كيسويك، مقاطعة كمبريا، الواقعة شمال غرب إنجلترا، بعد أن منحه الأطباء 18 شهرًا للعيش منذ عام 2010، لكنه ظل يقاتل المرض حتى اليوم!.

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، أُجبر جون على العزل لمدة ثلاثة أشهر بعد أن علم أنه أكثر عرضه للإصابة بالفيروس بسبب مرضه، لذا وعلى الرغم من أنه لم يكن بالخارج منذ أسابيع، ساعدة ساعدته جان ياردينج، 58 سنة، صاحبة متجر ساندويتش، وزوجها باري، 58 سنة، في جلب الطعام لمنزله كل يوم بانتظام.

وليس جون فقط الذي يحصل على الطعام، فقد قرر الزوجان توصيل ما يقرب من 20 طلب طعام، في جميع أنحاء المدينة يوميًا، للعملاء المسنين أو المستضعفين، في ظل أزمة الفيروسات التاجية ، يقول باري: "أوصلنا الطعام منذ بدء الححر المنزلي لهراء البشر، أنا فقط أحاول مساعدة الناس قليلاً، فنحن لدينا متابعين جيدين ومخلصين اعتنوا بنا لسنوات لذا سنعتني بهم الآن ".

يقول جون، المسن المريض: "من المهم أن أراعي تعليمات التباعد الاجتماعي لأنني كنت ضعيفًا جدًا عندما تم تشخيصي بالسرطان الرئوي قبل 10 سنوات لذا أنا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس".

وتابع: "لقد أصبت أيضًا بنوبة قلبية في السابق، ما عقد الأمور وجعل حركتي محدودة للغاية ووقتها كنت استخدم متجر السندوتشات كل يوم عندما سمح لي بالخروج فخدمتهم كانت رائعة وعندما علموا أنني يجب أن أبقى في منزلي لمدة ثلاثة أشهر عرضوا علي خدماتهم في توصيل الطعام الي بلطف شديد".

وأضاف: "لقد كنت جيدًا جدًا في العزلة، لديّ نافذة جميلة تمكنني من الجلوس تحت أشعة الشمس طوال اليوم ورؤية الطيور".