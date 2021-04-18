الجيش اليمني وطيران التحالف يكبّدان مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في جهة المشجح

شهدت جبهة المشجح غرب محافظة مارب اليمنية، اليوم السبت، معارك تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني القول إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأوقوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني أخمدت مرابض مدفعية العدو في الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع متفرقة للمليشيا وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد.

وبالتزامن، دمّر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.



