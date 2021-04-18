منظمة الصحة العالمية: الوضع الوبائي العالمي مقلق

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة، بات مقلقا.

وأعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأحد، أنه "حتى 12 أبريل 2021، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 135 مليونا و646 ألفا و617 حالة إصابة بكورونا، ومليونان و930 ألفا و732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت أنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.

وأوضحت أن نسق الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق، مشيرة إلى أنه "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".