الشروق تنفرد بصور أكبر برج في أفريقيا وحوض البحر المتوسط بالعلمين الجديدة

ارتفاع البرج 44 طابقا ويضم 800 وحدة سكنية و 130 ألف متر مربع تجارى وأماكن انتظار







انتهت شركة ريدكون للتعمير من أعمال الهيكل الخرسانى لأعلى وأكبر برج فى افريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط والذى يقع فى المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بارتفاع 190 متر مربع ومساحة بنائية 275000 متر مربع.

وقال المهندس عمرو بدوى مدير عام المشروعات بشركة ريدكون لــ " مال واعمال – الشروق " إن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 2 مليار جنيه، وانتهت الشركة من اعمال آخر سقف خرساني بالطابق 44 بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة وذلك يوم الاحد الموافق 11 ابريل الجاري، والمخطط الانتهاء من أعمال التشطيبات نهاية العام الجاري بتكلفة 2.8 مليار جنيه وتشمل عدد 800 وحدة سكنية بالاضافة الى 130 ألف متر مربع تجارى وأماكن انتظار.



وأشار إلى أن كميات الخرسانة المستخدمة فى المبنى بلغت 222 الف متر مكعب، وكميات حديد التسليح 37500 طن، وكميات كابلات الشد 980 طن ، وكمية خوازيق التأسيس 87.892 متر طولى.

وأضاف أن الشركة استخدمت فى المشروع نحو 75 ألف متر مربع من الشدات الخشبية والمعدنية بانظمة متطورة مثل الشدات الهيدروليكية ذاتية الحركة للعناصر الرأسية، واستخدام منصات المناولة للرفع الرأسي.

وذكر أنه تم دراسة كل هذه النواحى الفنية لاختيار المعدات التى تمكن من انهاء البرج فى التوقيتات المناسبة، حيث بلغت دورة إنهاء السقف الخرساني 9 أيام مع مواجهة كافة التحديات من ظروف جوية قاسية الى تحدى جائحة كورونا.

وتابع: استخدمت ريدكون فى المشروع كافة وسائل الامان مثل شاسيهات الحماية الخارجية بأطوال 350 متر وكدذلك 3000 متر مربع شبكات حماية.

وشاركت ريدكون فى تنفيذ عدة مشروعات فىمدينة العلمين الجديدة منها جامعة العلمين الدولية مساحة 130 ألف متر مسطح بنائى، 200 الف متر للاقامة الجامعية، لإقامة أربع كليات، كما تتولى الشركة تنفيذ اعمال المقاولات والإنشاءات لمساحة 380 الف متر مربع بالحى اللاتينى ، بالاضافة إلى 30 الف مسطح بالمنطقة الترفيهية.

ويجرى حاليا تنفيذ 15 برجا فى العلمين الجديدة، والمخطط الانتهاء منها وتسليم الوحدات فى 30 ديسمبر 2021، بخلاف ثلاثة أبراج تم إسنادها مؤحرا لصالح إحدى شركات المقاولات.