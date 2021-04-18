اليويفا يحذر الأندية من المشاركة في بطولة دوري السوبر المقترحة

وكشفت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا تشكل جزءا من الخطة، كما تحدثت تقارير إخبارية عن بطولة دوري أوروبية تضم 20 فريقا قد يجرى الإعلان عنها على أن تنطلق اعتبارا من عام 2022 .وذكرت تقارير أن أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزية وكذلك أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان الإيطالية وبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية، من بين تلك الأندية المعنية.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 15 أو 16 من الأندية الـ20 سيكونوا أطرافا دائمين في البطولة على أن تشارك الفرق الأخرى عبر التأهل، وأضافت الصحيفة إلى أن البطولة "ستحقق مئات الملايين من الدولارات كعائدات إضافية للفرق المشاركة، التي تعد بالفعل أكثر الفرق ثراء في كرة القدم."وتحدث اليويفا وروابط واتحادات كرة القدم في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في بيان، عن :"مشروع يدعو للسخرية، حيث أنه مشروع يقوم على مصالح أندية قليلة في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت آخر."وأضاف البيان أنه مثلما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) واتحادات أخرى في وقت سابق :"سيجرى حرمان الأندية من المشاركة في أي بطولات أخرى على المستويات المحلية أو الأوروبية والعالمية، كما سيجرى حرمان لاعبيها من فرصة تمثيل منتخبات بلادهم."وأضاف البيان :"نشكر الأندية في دول أخرى، خاصة فرنسا وألمانيا، على رفض التسجيل للمشاركة."وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها :"تدين أي اقتراح يهاجم مبادئ المنافسة المفتوحة والسمة الرياضية التي تأتي في صميم هرم كرة القدم المحلية والأوروبية."كذلك أدان الاتحاد الإنجليزي للعبة هذه الخطط، وقال كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني إن الرابطة ترفض أي توجه لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي التي "ستضر بمسابقات الدوري المحلية التي تشكل اساس كرة القدم الأوروبية الاحترافية، بشكل لا يمكن إصلاحه."وتأتي هذه التطورات عشية اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا الذي يشهد الحسم بشأن المدن المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية، وكذلك التصديق على إصلاحات دوري أبطال أوروبا التي يفترض تطبيقها اعتبارا من 2024 .وتردد أن رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) ولجنة المسابقات في يويفا توصلتا لاتفاق يوم الجمعة بشأن زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقا على أن يخوض كل فريق عشر مباريات بدلا من ست مباريات في دور المجموعات في مبادرة عرفت باسم "النموذج السويسري".ويشارك فريقان من الفرق الأربعة التي تم إضافتها لدوري الأبطال، من خلال نتائجيهما على مر التاريخ بدلا من التأهل من خلال الدوري المحلي.