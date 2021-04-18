حبس نجار مسلح 4 أيام لاتهامه بالشروع في قتل طفلته الرضيعة بالشرقية

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس نجار مُسلح لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل نجلته الرضيعة انتقامًا من زوجته.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أمل.أ، 20 سنة، ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الابراهيمية، تتهم فيه زوجها م.ر، 23 سنة، نجار مُسلح، بمحاولة قتل نجلتهما، طفلة رضيعة.



وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات بين الزوجين، تركت على إثرها الزوجة المنزل، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وحينما ذهب إلى منزل أسرتها رفضت وأصرت على الطلاق، فخطف ابنتهما الرضيعة من يد والدتها وضربها برأسه لتسقط أرضًا، محاولًا قتلها انتقامًا من الزوجة.



تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2630 جُنح الإبراهيمية لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.