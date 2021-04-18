 شرطة التشيك تلاحق روسيين مطلوبين في حادث تسميم العميل سكريبال في بريطانيا - بوابة الشروق
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شرطة التشيك تلاحق روسيين مطلوبين في حادث تسميم العميل سكريبال في بريطانيا

الشرطة التشيكية
الشرطة التشيكية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:45 م
تلاحق الشرطة في جمهورية التشيك، رجلين تتطابق جوازات سفرهما مع أسماء مواطنين روس مشتبه باستخدامهما لغاز الأعصاب نوفيتشوك في عمليتي تسميم في بريطانيا عام 2018.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، اليوم الأحد، قالت الحكومة البريطانية إنها "تدعم تماما" جمهورية التشيك بعدما نشرت السلطات صورا لمواطنين أجنبيين زارا التشيك في عام 2014. وطلبت براغ من المواطنين تقديم أي معلومات عنهما.

كان الاثنان يستخدمان جوازي سفر روسيين وتم تحديد هوياتهما بأنهما ألكسندر بيتروف (41 عاما) ورسلان بوشيروف (43 عاما).

وجاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه جمهورية التشيك إنها طردت 18 دبلوماسيا روسيا حددتهم هوياتهم بأنهم جواسيس في قضية تتعلق بانفجار مستودع ضخم للذخيرة في بلدة فربتيس في عام 2014.

وبيتروف وبوشيروف مطلوبان لدى الشرطة في بريطانيا بعد أن أذنت دائرة الادعاء الملكية بتوجيه اتهامات إليهما فيما يتعلق بمحاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في سالزبري ونجلته يوليا في 4 مارس عام 2018.

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