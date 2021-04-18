كشف ملابسات مقتل مسنة وسرقتها في بني سويف

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كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن بني سويف ملابسات مقتل مسنة ببني سويف بقصد السرقة وضبط مرتكب واقعة.

وتلقى مركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بني سويف بلاغا بالعثور على جثة "سيدة مسنة"، داخل مسكنها الكائن بدائرة المركز .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف بقيادة اللواء أسامة جمعة مدير المباحث، إلى تحديد مرتكب الواقعة (سائق توكتوك "له معلومات جنائية"، جار المجني عليها).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة منزل المجني عليها، وأنه عقب ارتكاب واقعة القتل استولى على مبلغ مالي من داخل إحدى الغرف.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.