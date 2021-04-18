روسيا تسجل 8 آلاف و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 8 آلاف و632 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ــ 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و702 ألف و101 إصابة.



وجاء في بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.



وأشار البيان إلى تسجيل 389 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 105 آلاف و582 شخصا.



وأضاف أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2252 إصابة و53 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 695 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 591 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح البيان أن 7 آلاف و391 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و326 ألفا و780 شخصا.