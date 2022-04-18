حاكم لفيف الأوكرانية: مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في قصف روسي

أعلن حاكم مدينة لفيف الأوكرانية، ماكسيم كوزيتسكي، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الروسي الذي استهدف المدينة صباح اليوم.

وكتب كوزيتسكي عبر قناته على "تليجرام"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "للأسف هناك قتلى وجرحى. حتى الآن قٌتل ستة أشخاص وأُصيب ثمانية"، مشيرًا إلى أن طفلًا من بين المصابين.

يذكر أنه تم ضرب 4 صواريخ لفيف صباح اليوم، منها 3 أصابت البنية التحتية العسكرية، ما ألحق أضرارًا بالغة بالمنشآت، كما تم تسجيل عدة ضربات صاروخية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في لفيف، ولم تقع إصابات بين الركاب والعاملين في المحطة، وذلك وفقًا لما أعلنته قيادة القوات الجوية الأوكرانية بحسب "يوكرينفورم".