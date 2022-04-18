أدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم، مجددة رفضها الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، والتي تتنافى مع القيم و المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وجددت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف ووجوب احترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات، وضرورة نشر قيم التسامح و التعايش.