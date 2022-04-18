 مبابي يعادل رقم إبراهيموفيتش في الكلاسيكو الفرنسي - بوابة الشروق
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مبابي يعادل رقم إبراهيموفيتش في الكلاسيكو الفرنسي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 7:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 7:33 ص

عادل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، رقم زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة الفريق السابق، في مباريات كلاسيكو الدوري الفرنسي بين الفريق الباريسي ومارسيليا.

وسجل مبابي هدفًا من ركلة جزاء في مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا مساء أمس الأحد، على ملعب «حديقة الأمراء» في قمة الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدفه من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من زمن المباراة، وقاد باريس سان جيرمان للفوز بالمباراة بنتيجة 2-1.

وأحرز مبابي هدفه الشخصي السابع في مباريات باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي، ليعادل رقم إبراهيموفيتش كأكثر لاعبين تسجيلًا في الكلاسيكو عبر التاريخ.


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